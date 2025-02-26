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Нічна атака росії: ворог задіяв 177 ударних БпЛА, збито 110 з них

9:44 26 лютого 2025
Мобільна група ППО

Для нічного нальоту на Україну 26 лютого 2025 року (із 19.00 25 лютого) ворог задіяв 177 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів, які запускалися зі звичних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Інфографіка Повітряних Сил

66 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина. А на Дніпропетровщині було уражено енергетичний обʼєкт ДТЕК, тож в регіоні можливі перебої зі світлом.

«рф продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу», — повідомили в компанії.

Також нагадаємо про нещодавні потужні кількаденні атаки на енергооб'єкти Одещини.

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Фото Генштабу ЗСУ

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