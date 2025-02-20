Ворог випустив по Україні 14 ракет і більше 160 дронів: скільки цілей знищила ППО

Під час атаки з повітря у ніч проти 20 лютого росіяни застосували дрони-камікадзе, а також ракети різних типів: повітряного, наземного та морського базування. Цілями були об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині.

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За даними ПС ЗСУ, загалом ворог застосував до 14 ракет: крилаті — Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), «Калібр"/"Іскандер-К» (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні — «Іскандер-М"/KN-23 (пуски — Воронезька обл.).

«Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється», — наголосили в Повітряних силах.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що противник атакував газову інфраструктуру — пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності.



«Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання», — зазначив він.

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Також ворог застосував 161 ударний БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. 78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина, Херсонщина та Київщина.

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Так, в Херсоні ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи. Ймовірно, під завалами залишаються люди.

У Херсоні КАБ вдарив по житловому будинку. Фото ДСНС

Рятувально-пошукові роботи в Херсоні тривають.Фото ДСНС

А в Київській області внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені приватні будинки та легкові автомобілі в двох районах області:

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У Білоцерківському районі пошкоджено 8 приватних будинків та 4 автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.

У Вишгородському районі пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.

В обласній ВА зазначили, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, постраждалих серед населення немає.

Уламки дронів пошкодили приватні будинки на Київщині. Фото ДСНС

В Київській області пошкоджені приватні будинки та автівки. Фото ДСНС

Наслідки падіння уламків "шахедів" фіксують в двох района Київщини. Фото ДСНС

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про наслідки ворожого обстрілу ТЕЦ у Миколаєві, який відбувся днями: «Ранком сталася відбулась аварія в системі. Від теплопостачання відключено 44 житлових будинки. Вже ведуться роботи з відновлення».

Складна ситуація з електропостачанням й на Одещині, яку ворог атакував дві ночі поспіль. «Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК. Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи», — зазначили в компанії.

Згодом в «Одеса. Офіційно» повідомили, що на дві ключові котельні Київського району, які забезпечують теплом близько 200 тисяч одеситів, подано напругу: «Фахівці КП „ТМО“ вже працюють над відновленням необхідних параметрів тиску та температури в системі. До кінця доби тепло повернеться в оселі одеситів».

Нагадаємо, що у ніч проти 19 лютого внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району Одеси в багатьох домівках зникло світло, а також водо- та теплопостачання. Йшлося про десятки тисяч мешканців обласного центру.

Фото ДСНС

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