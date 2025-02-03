Чи може угода про припинення вогню стати замаскованою катастрофою для України? Це нагальне питання відлунює в українських бліндажах на передовій і в руїнах обложених міст, де повсюдне виснаження благає про мир, але де панує дорогою ціною навчена недовіра до росії, пише CNN.

ВІДЕО ДНЯ

Занепокоєння багатогранне. Чи втримається перемир'я? Чи не використає росія його для переозброєння і нового нападу? Чи захоче цього москва, зважаючи на те, що вона швидко завойовує території? Чи нададуть союзники України таку ж військову підтримку, якщо відчують, що дипломатія змусила зброю замовкнути? Перед командиром батальйону 66-ї механізованої бригади Володимиром Сабліним розгортається жахлива історія сучасного, але архаїчно жорстокого поля бою в Україні.

«Якщо зараз буде припинено вогонь, для нас стане тільки гірше, — сказав Саблін в інтерв'ю CNN. — Тому що ворог відновиться, сформує нові військові підрозділи, перегрупується і знову нападе».

Ділянка, якою командує Саблін — це місце, де безперервні російські атаки і толерантність до втрат використали ключову слабкість Києва: нестачу піхоти. В той час, як сили українського офіцера обстрілюють з мінометів передову біля Лиману, московські війська наступають на життєво важливий військовий вузол на південь від нього — Покровськ. Темпи його оточення вражають, і коли він впаде, у росії залишиться лише кілька великих населених пунктів між її військами і великими містами Дніпром і Запоріжжям, йдеться у статті.

РЕКЛАМА

Надія є ключовою валютою тут, і однією з її сторін, яку постійно озвучують українські чиновники, є ідея надання Києву гарантій безпеки європейськими або натовськими військами через їхню конкретну присутність у прифронтових зонах — як своєрідних миротворців.

Європейський чиновник з питань оборони нещодавно заявив CNN, що про подібну допомогу ведуться «активні дискусії». Припинення вогню з подальшим розміщенням європейських військ членів НАТО в демілітаризованій зоні є ключовим принципом мирного плану, запропонованого новим посланником президента США Дональда Трампа в Україні генералом Кітом Келлоггом у квітневому програмному документі.

РЕКЛАМА

«Якби НАТО могло відправити війська в Україну, — сказав Саблін, — це було б гарантією безпеки в Україні. Тому що росія — скільки б вона не говорила, що нікого не боїться — боїться Америки, боїться НАТО в цілому».

Мир — це те, до чого треба ставитися смертельно серйозно, і бійці в окопах ставляться до цього скептично.

РЕКЛАМА

«Імовірність припинення вогню становить лише 30%, — каже Віктор, один із солдатів. — Тому що ситуація на фронті не така, щоб ми бачили, що буде перемир'я. Це все дуже складно».

Інший, Андрій, додав: «Я думаю, що це 40%. Інша сторона перемагає, забирає території. А нам, за великим рахунком, нічого сказати».

Раніше повідомлялося, що кремль швидко зміг достукатися до Трампа.

174

Читайте нас у Facebook