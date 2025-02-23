США вимагають від України відкликати резолюцію ООН із засудженням рф

Адміністрація Трампа на фоні різкої критики Зеленського попросила Україну відкликати щорічну резолюцію, яка засуджує російську війну, і хоче замінити її пом'якшеною заявою, пише Washington Post.

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Державний секретар США Марко Рубіо оприлюднив заяву, в якій йдеться про те, що Вашингтон «запропонував просту, історичну резолюцію в Організації Об'єднаних Націй, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати для того, щоб прокласти шлях до миру».

«Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його припинити і що мир можливий. Ми твердо віримо, що настав час взяти на себе зобов'язання покласти край війні», — йдеться у заяві.

Ця резолюція була сприйнята в Києві, як спроба обмежити будь-яке покладання відповідальності росії за вторгнення. Тим паче після того, як Трамп звинуватив Україну у розв'язанні війни.

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Спочатку, пише видання, Вашингтон розглянув запропоновану Україною резолюцію і «зажадав внести деякі зміни, щоб зробити її слабшою», в тому числі вилучити з документа «антиросійські» формулювання. Потім Вашингтон запропонував нову резолюцію і зажадав від Києва відкликати свій варіант, який вже був узгоджений з іншими країнами-партнерами, що планували її підписати.

Прохання адміністрації Трампа до Києва свідчить про те, що вони намагаються «обійти всі можливі процедури в ООН», просячи Україну добровільно відкликати свій текст, щоб прокласти шлях для інших країн, які підпишуть більш м'який американський текст, йдеться у статті.

«У нас є багато ознак можливих поганих речей, але шокує те, що вони чинять тиск на Україну, а не на росіян», — сказав чиновник виданню на правах анонімності.

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