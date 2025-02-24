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У США відмовились звинувачувати росію у розв’язанні війни в Україні

12:20 24 лютого 2025
Зруйнована Росією будівля в Україні

Призначений Трампом спецпредставник Стів Віткофф заявив, що росію не обов'язково слід звинувачувати у розпалюванні війни в Україні.

«Війна не повинна була статися — вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни», — сказав Віткофф в програмі «Стан справ» на CNN, пише видання Politico.

Він припустив, що війну спровокувало бажання України вступити до НАТО.

«Тоді були всілякі розмови про вступ України до НАТО. Цього не повинно було статися. По суті, це стало загрозою для росіян, і тому ми повинні мати справу з цим фактом», — заявив американець.

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Зауваження Віткоффа ведучому Джейку Тапперу прозвучали після його повернення з Саудівської Аравії, де він разом з держсекретарем Марко Рубіо, директором ЦРУ Джоном Реткліффом і радником з національної безпеки Майком Волцом брав участь у переговорах щодо припинення російсько-української війни, які відбулися минулого тижня. У цих переговорах не брали участі українські посадовці, бо їх не запрошували на зустрічі. Україна заявила, що не прийме нав'язану їй угоду, особливо ту, яка передбачає поступку окупованої росією території.

Раніше повідомлялося, що Шольц заявив, що «Україна не винна. Ми наполягаємо на цьому», а прем’єр-міністр Франції зауважив, що «ми є свідками немислимого альянсу між путіним і Трампом».

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