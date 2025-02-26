Британія терміново скликає європейських лідерів: що відбувається

Велика Британія скликає групу європейських лідерів для подальших переговорів про війну росії в Україні. Про це сказали особи, знайомі з цим питанням, після тижня дипломатії між Парижем, Вашингтоном і Києвом, пише Bloomberg.

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Зустріч може відбутися вже в неділю і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном, сказали особи, які говорили на умовах анонімності. Вони попередили, що плани не є остаточними і ще можуть змінитися, і що вона може відбутися фактично як альтернативний варіант.

Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента Дональда Трампа не поспішати з укладенням угоди про припинення вогню з росією, оскільки це підбадьорить москву і послабить безпеку в Європі.

Макрон днями зустрівся з Трампом у Білому домі, а прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися з президентом США у Вашингтоні в четвер, 27 лютого.

Тим часом Трамп, схоже, прискорив реалізацію своїх планів щодо припинення війни без участі європейських країн або України, заявивши в соціальних мережах, що він веде «серйозні дискусії» з президентом путіним.

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Потенційна зустріч у Великій Британії дозволить лідерам підбити підсумки їхніх розмов з Трампом та його посадовцями за останній тиждень і зберегти єдину позицію, вважають вони.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на думку прем'єра Франції Франсуа Байру, альянс між путіним і Трампом може призвести до серйозної політичної нестабільності у Європі та на світовій арені.

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