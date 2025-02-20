Ми повинні переконати США, що Україна не може програти цю війну, — президент Фінляндії

Президент Фінляндії Олександр Стубб на фоні несподіванної конфронтації Дональда Трампа і Володимира Зеленського, вважає, що найважливішим завданням для Європи є переконати Сполучені Штати в тому, що Україна не може програти війну з росією. Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє видання Yle.

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«Зараз найважливіше — діяти. З'являється спільне бачення того, що має робити Європа», — сказав він.

Стубб повідомив, що наразі погоджено, що президент Франції Еммануель Макрон найближчим часом виступить з підсумками та політичним документом. Стубб повідомив, що Макрон також продовжить переговори з президентом США Дональдом Трампом.

На думку президента Фінляндії, головна небезпека на цей час полягає в тому, що і США, і росія ведуть переговори щодо України та Європейського Союзу. Він вважає, що зараз важливо надати Україні необхідну підтримку і чинити необхідний тиск на росію.

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«Майбутнє України — це питання долі не лише України, європейської безпеки та міжнародної системи, але й Сполучених Штатів як великої держави. Ми повинні переконати Сполучені Штати, що Україна не може програти цю війну. Фінляндія всіляко підтримує Україну. Фінляндія підтримує українську конституцію і демократично обраного президента Володимира Зеленського, — підкреслив Стубб, маючи на увазі закиди Трампа. - Агресивна війна була розпочата рф одноосібно. Наше завдання — провести дискусію з Трампом про те, якими будуть наслідки, якщо путін доб'ється свого».

Раніше прем'єр Франції Франсуа Байрузаявив, що альянс між путіним і Трампом може призвести до серйозної політичної нестабільності у Європі та на світовій арені.

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