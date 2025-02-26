Прогнози песимістичні: військовий експерт про припинення вогню в Україні

Зараз максимум, на що можна сподіватися, виходячи із заяв і подій, — це припинення вогню або ж тимчасове перемир’я. Так вважає співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

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«Коли це станеться? Є різні варіанти. І навіть Трампу вже зрозуміло, що нереалістично завершити війну не лише за 24 години, а й у діапазоні тижнів або місяців, — зазначив Мельник. — Але ймовірність того, що буде досягнуто домовленості про припинення вогню, існує. І це значно реалістичніше, ніж це було до приходу Трампа. Чи зможе ця домовленість, якщо її буде досягнуто між США та росією або за участю України та європейських партнерів, бути імплементованою, — це вже інше питання».

Щодо того, як довго триватиме це припинення вогню, тут, додає Мельник, його прогнози песимістичніші.

«Тому що для цього має бути довіра до тієї сторони, від якої це насамперед залежить, — від росії або від механізму верифікації, імплементації цих домовленостей, якого на сьогодні не існує. Так само, як не існує довіри до того, що кремль зацікавлений у дотримуванні перемир’я», — підсумував експерт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, путін згодом повернеться, щоб відвоювати в України ще більше території.

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