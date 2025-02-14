путін повернеться, щоб відвоювати в України ще більше території: заява ексміністра оборони Великої Британії

Перемовини Дональда Трампа з путіним про припинення війни в Україні мають помітні відгомони ганебної політики умиротворення Адольфа Гітлера, яку провадив Захід перед Другою світовою. Так вважає колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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«Девіз Мюнхена — „мир через діалог“, але останніми роками він зарекомендував себе як потужний бастіон європейського опору проти незаконного вторгнення росії в Україну. Тож дуже прикро, що цьогорічна зустріч, схоже, стане дзеркальним відображенням катастрофічної конференції 1938 року, коли континент залишився сліпим перед обличчям гітлерівської дволикості. Сморід умиротворення знову повертається до Мюнхена. Незабаром Джей Ді Венс викладе основи мирної угоди щодо України, яка, схоже, була розроблена за спиною начебто союзника Америки — президента Зеленського. Адміністрація Трампа, яка вважає себе найбільшим донором (насправді таким є Європа), вважає, що може диктувати умови „з повітря“, будучи впевненою, що ніхто не завадить їй підлабузнюватися до путіна та його „безпекових“ вимог. Оскільки питання вступу до НАТО вже не стоїть на порядку денному, немає жодних гарантій, що путін не повернеться, щоб відвоювати в України ще більше території», — акцентував політик.

На думку Воллеса, Україна не матиме жодних підстав знову довіряти Заходу, який вже зрадив одного разу.

«У 1990 році ми обіцяли виконання Будапештського меморандуму, де безпека України мала бути гарантована в обмін на відмову від ядерної зброї. Ми відмовилися від цієї обіцянки у 2014 році, коли путін вкрав Крим і Донецьк. Російський лідер не з тих, хто виконує свої обіцянки. Як одного разу сказав новий міністр оборони США, для росії припинення вогню — це лише ще одна можливість перезарядити зброю. Фундаментальною помилкою Трампа є його думка про те, що Китай є єдиною реальною загрозою американському пануванню. Насправді росія становить подібну, якщо не більшу загрозу, оскільки фактично довела свою готовність вступити в гарячу війну, щоб захистити свої інтереси. Америка незабаром може відчути, як диктатор дихає їй у потилицю, дивлячись на Аляску та арктичні території. Після того, як Чемберлен повернувся до Британії в 1938 році, підписавши угоду з Адольфом Гітлером, він проголосив „мир для нашого часу“. Вінстон Черчилль тоді заперечив: „У вас був вибір між війною і безчестям. Ви вибрали ганьбу, і ви будете мати війну“. Така ж доля чекає на Захід, чи то в Тайванській протоці, чи в Ірані, чи деінде в Європі, якщо він не зможе бути сильним зараз. І, як і 87 років тому, коріння цього буде в Мюнхені», — резюмував ексміністр.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що пишуть в західних ЗМІ про перемовини президентів США і росії — у кремлі п’ють горілку прямо з пляшки. Трамп здає Україну.

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