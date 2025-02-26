Особливий спогад про Діану: Меган Маркл з’явилася в культовому джемпері

Герцогиня Сассекська віддала данину поваги принцесі Діані, одягнувши джемпер Північно-Західного університету, ідентичний тому, який колись носила її покійна свекруха.

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43-річна Меган Маркл поділилася новим відео в Instagram, на якому вона насолоджується каліфорнійським весняним сонцем у своєму саду Монтесіто, у фіолетовому джемпері, пише gbnews.

Меган у саду у Монтесіто. Скрин відео

«Невелика перерва в роботі, щоб поніжитися на сонці на вихідних», — підписала Маркл пост у соцмережі.

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Відео показало моменти сімейного життя в каліфорнійському будинку Сассексів, на ньому видно, як син Меган та Гаррі Арчі поливав сад.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл відверто розповіла про життя з принцом Гаррі.

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