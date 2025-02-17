Я їстиму з тобою гамбургери: Меган Маркл відверто про життя з принцом Гаррі

Меган Маркл нарешті порушила мовчання щодо стосунків зі своїм чоловіком, принцом Гаррі, на тлі припущень про розлучення. Герцогиня Сассекська вперше розкрила правду про своє подружнє життя з герцогом, пише The News.

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На своїй офіційній сторінці в Instagram Меган написала: «Мій коханий, я їстиму з тобою гамбургери, картоплю фрі, рибу та чіпси. Дякую тобі за тебе. Повернувшись додому, доглядаючи за нашими дітьми, сумую за моїм Валентином, оскільки він продовжує участь у „Іграх Нескорених“, змінюючи життя та нагадуючи всім нам про силу зцілення та стійкості через цих неймовірних ветеранів та їхні сім’ї. Я надзвичайно пишаюся своїм чоловіком і тим, що він створив».

Вона висміяла тролів і критиків своїм змістовним коментарем, яким вона поділилася з хештегом #lovewins.

Наприкінці написала: «Як завжди, М.«

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Пост Меган, здається, є чітким посланням для тих, хто міркує про життя герцога і герцогині Сассекських та їх майбутнє на тлі триваючої ворожнечі з королівською родиною.

Герцогиня також розповіла про те, як 5-річний Арчі і 3-річна Лілібет допомогли приготувати для родини сніданок на тему Дня святого Валентина.

На відео, опублікованому в Instagram Stories, видно, як колишня зірка «Костюмів» обрізає свіжу полуницю, щоб вона виглядала як сердечка, а її донька намазує вершковим сиром червоно-білі бублики.

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Раніше у мережі розкритикували перший випуск кулінарного шоу Меган Маркл.

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