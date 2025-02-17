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Я їстиму з тобою гамбургери: Меган Маркл відверто про життя з принцом Гаррі

17:24 17 лютого 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл нарешті порушила мовчання щодо стосунків зі своїм чоловіком, принцом Гаррі, на тлі припущень про розлучення. Герцогиня Сассекська вперше розкрила правду про своє подружнє життя з герцогом, пише The News.

На своїй офіційній сторінці в Instagram Меган написала: «Мій коханий, я їстиму з тобою гамбургери, картоплю фрі, рибу та чіпси. Дякую тобі за тебе. Повернувшись додому, доглядаючи за нашими дітьми, сумую за моїм Валентином, оскільки він продовжує участь у „Іграх Нескорених“, змінюючи життя та нагадуючи всім нам про силу зцілення та стійкості через цих неймовірних ветеранів та їхні сім’ї. Я надзвичайно пишаюся своїм чоловіком і тим, що він створив».

Вона висміяла тролів і критиків своїм змістовним коментарем, яким вона поділилася з хештегом #lovewins.

Наприкінці написала: «Як завжди, М.«

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Пост Меган, здається, є чітким посланням для тих, хто міркує про життя герцога і герцогині Сассекських та їх майбутнє на тлі триваючої ворожнечі з королівською родиною.

Герцогиня також розповіла про те, як 5-річний Арчі і 3-річна Лілібет допомогли приготувати для родини сніданок на тему Дня святого Валентина.

На відео, опублікованому в Instagram Stories, видно, як колишня зірка «Костюмів» обрізає свіжу полуницю, щоб вона виглядала як сердечка, а її донька намазує вершковим сиром червоно-білі бублики.

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Раніше у мережі розкритикували перший випуск кулінарного шоу Меган Маркл.

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