Через повернення Меган Маркл в Instagram принцесу Євгенію спіткала несподівана невдача

Меган Маркл приголомшливо повернулася в соціальні мережі і відразу потрапила у скандал. Попри це вона швидко обігнавши принцесу Євгенію за кількістю підписників в Instagram. Принцеса Євгенія, яка приєдналася до Instagram у 2018 році, за останні шість років зібрала аудиторію в 1,8 мільйона підписників під псевдонімом @princesseugenie, пише The News. А ось акаунт Меган @meghan вже зібрав два мільйони підписників лише за сім тижнів.

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Між двома представницями королівського дому давно існує тісний зв’язок. Євгенія однією з перших членів королівської родини познайомилася з Меган, коли вона почала зустрічатися з принцом Гаррі у 2016 році. Їхня дружба була ще більше висвітлена в документальних серіалах Netflix «Гаррі та Меган», де Євгенія насолоджувалася пляжним днем ​​із принцом Арчі в Каліфорнії. Згідно з повідомленнями, Гаррі та Меган придбали нерухомість у Португалії, розташовану за декілька хвилин від будинку Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка.

Повернення Меган до Instagram 1 січня ознаменувало значні зміни, враховуючи її попередні заяви про те, що вона залишила соціальні мережі.

Відтоді в її обліковому записі поєднуються професійні оновлення з особистими моментами — від реклами її ребрендингу до послання принцу Гаррі до Дня святого Валентина. Завдяки стрімкому злету Меган в Instagram позиція принцеси Євгенії як члена королівської сім’ї, за якою найчастіше стежать, за винятком чинних членів, тепер затьмарена. Це ще більше підігріває інтерес до розвитку динаміки між Сассекськими та королівською родиною.

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Тим часом стало відомо, як Меган Маркл стала зіркою серіалу «Костюми».

Фото: Getty Images

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