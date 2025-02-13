Танки без башти окупанти переробляють у «суперзброю», що легко знищується ЗСУ

Величезні втрати у бронетехніці змушують окупантів атакувати позиції ЗСУ на цивільних легкових автомобілях «Жигулі». Паралельно з цим противник створює нову «суперзброю» з раніше пошкоджених танків, але їх успішно знищують українські воїни.

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Так, офіцер армії Оборони Ізраїлю Ігаль Левін розмістив відео ураження саморобної РСЗВ зс рф у вигляді реактивного бомбомета РБУ-6000, встановленого на шасі вантажівки. Раніше окупанти намагалися ставити його на шасі бронетехніки, але тепер, очевидно, її не вистачає.

Як підкреслює військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, ідея встановлення РБУ-6000 вагою 3,5 тонни, та ще й 1,5 тонни вага снарядів, на вантажівку, дивна. Адже при залпі з установки колісний транспорт може просто перевернутися від віддачі під час пострілу.

Як приклад, експерт наводить фото аналогічного РБУ-6000, встановленого на танк Т-72Б, також знищений ЗСУ. Появу таких саморобок Коваленко пояснює величезними втратами РСЗВ. Натомість на потік поставлено створення кустарних реактивних систем, створюваних шляхом схрещування флотських реактивних бомбометів типу РБУ-1200, РБУ-6000 з шасі МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-432.

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Самі РБУ-6000 можуть вести вогонь на дистанції до 4,5 км, а бомби РГБ-60 — це, по суті, некерований реактивний снаряд 212-мм із фугасною бойовою частиною масою 23,5 кг за загальної маси снаряда — 119 кг.

«Розміщення РБУ-6000 на шасі танків, мабуть, здійснюється на тих одиницях, які отримали неремонтопридатні пошкодження башт. Щоб шасі не простоювали, просто демонтують башту, встановлюють ПУ РБУ-6000, і ерзац-РСЗВ вирушає до зони БД», — пояснює наявність таких псевдо-РСЗВ на стійкішій гусеничній базі Олександр Коваленко.

Зазначимо, що при дальності стрільби 4,5 км такі РСЗВ з РБУ-6000 дуже вразливі для вогню у відповідь артилерії, не кажучи вже про FPV-дрони з дальністю польоту до 10 км.

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Тим часом самі окупанти дуже бояться американської БМП «Бредлі», які мають потужну та точну зброю та міцну броню.

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