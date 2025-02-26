Огидно слухати: популярна співачка звинуватила росіян у крадіжці її хіта

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка шокувала зізнанням, звинуватила росіян у крадіжці її пісні. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала декілька відео, на яких російською із зміненим текстом співають її хіт «За лісами горами».

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«Думала, мене вже нічим не здивуєш, — обурилася Злата, шокована почутим. — От що можна чекати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше і чуже. В останню чергу я могла уявити, що моя пісня стане частиною роспропаганди… Досі перебуваю у шоці. Бо мені надіслали близько 30 виступів з різних фестивалів, концертів при підтримці „єдіной росії“, які мені боляче було дивитися та слухати».

Підписники активно відреагували на допис співачки та вчергове засудили країну-агресорку, вказавши на її справжнє місце.

«Типова поведінка країни-гною», — написали у коментарях.

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«Це вже навіть не плагіат, а шокуюче викривлення реальності! — обурилися у дописі. — Втім, як все, що робить росія!«

«Боже, як вона не звучить, і огидно слухати», — зізналися підписники.

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«Нація, якщо їх можна так назвати, яка уміє вбивати, красти і пиячити», — підкреслили дописувачі.

«Самі ж не спроможні нічого створити, лише вкрасти і присвоїти їхнє вміння, недолюдки», — обурювалися у мережі.

Раніше відомий репер відреагував на останні новини.

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