41.28 / 41.83 42.95 / 43.60
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

У мене були сталеві яйця: популярна співачка шокувала зізнанням

17:53 6 лютого 2025
Злата Огнєвіч

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка вразила своїм виглядом, стала на захист від хейтерів пари «Холостяка-13» — Олександра «Терена» та Інни Бєлєнь. Нагадаємо, неочікувано вони оголосили про те, що більше не разом. На своїй сторінці у соціальній мережі Злата звернулася до всіх, хто писав недоброзичливі коментарі на адресу обох. Нагадаємо, Огнєвіч і сама брала участь у проєкті «Холостячка» у 2021 році і має свою нещасливу історію кохання з переможцем реаліті Андрієм Задворним.

«Щоб пройти та витримати весь хейт, який виливається на тебе після „Холостячки“ чи „Холостяка“ треба мати сталеві яйця, — зізналася Злата. — За роки у професії, пов'язаній з шоу-бізнесом, я відростила цей „панцир“ сталевих яєць, і все одно мені було дуже непросто морально. Я зверталася до психотерапевта, проходила крізь ці моральні тортури. Мені знадобилося достатньо часу, щоб вийти достойно з цієї історії. Хоча скільки на мене вилили бруду… Якби не моя внутрішня сила, не знаю, як би я з цим впоралась».

РЕКЛАМА

Злата зауважила, що ніхто не знає, що насправді відбувається на серці у Саші та Інни.

«Тому, будь ласка, відчепіться від людей, залиште їх у спокої і займіться своїм життям», — сказала співачка та побажала Інні та Саші сили все витримати.

РЕКЛАМА

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» учасниця «Холостяка» розповіла подробиці реаліті.

РЕКЛАМА

165

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Золотий телець&nbsp;— символ багатства

Приречені на багатство: у яких 4 знаків Зодіаку скоро з’являться шанси стати мільйонером

Гороскоп на 6 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Близнюкам — позитивне мислення, Ракам — приємний час у рідних стінах, а Козерогам — добрі результати на роботі

Каньє Вест та Б'янка Цензорі, фото скриншот відео

Занадто «гола» сукня: дружина Каньє Веста Б’янка Цензорі з’явилась практично без одягу на врученні премії «Греммі»

Меган Маркл

Розлучення з принцом Гаррі: чому Меган Маркл звернулася до адвокатів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту