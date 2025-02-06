У мене були сталеві яйця: популярна співачка шокувала зізнанням

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка вразила своїм виглядом, стала на захист від хейтерів пари «Холостяка-13» — Олександра «Терена» та Інни Бєлєнь. Нагадаємо, неочікувано вони оголосили про те, що більше не разом. На своїй сторінці у соціальній мережі Злата звернулася до всіх, хто писав недоброзичливі коментарі на адресу обох. Нагадаємо, Огнєвіч і сама брала участь у проєкті «Холостячка» у 2021 році і має свою нещасливу історію кохання з переможцем реаліті Андрієм Задворним.

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«Щоб пройти та витримати весь хейт, який виливається на тебе після „Холостячки“ чи „Холостяка“ треба мати сталеві яйця, — зізналася Злата. — За роки у професії, пов'язаній з шоу-бізнесом, я відростила цей „панцир“ сталевих яєць, і все одно мені було дуже непросто морально. Я зверталася до психотерапевта, проходила крізь ці моральні тортури. Мені знадобилося достатньо часу, щоб вийти достойно з цієї історії. Хоча скільки на мене вилили бруду… Якби не моя внутрішня сила, не знаю, як би я з цим впоралась».

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Злата зауважила, що ніхто не знає, що насправді відбувається на серці у Саші та Інни.

«Тому, будь ласка, відчепіться від людей, залиште їх у спокої і займіться своїм життям», — сказала співачка та побажала Інні та Саші сили все витримати.

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В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» учасниця «Холостяка» розповіла подробиці реаліті.

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