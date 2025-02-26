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«Більше мені не потрібен»: популярна співачка вразила відвертістю

18:59 26 лютого 2025
Співачка MamaRika

Популярна співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка пережила кризу у шлюбі, звернулася до мережі. На своїй сторінці у
соціальному додатку артистка виклала світлини та допис про зміни, які трапилися з нею останнім часом. За словами співачки, вона нарешті навчилася відпускати людей легко й безболісно.

«Це моя особиста перемога, бо я завжди прикипаю, залипаю, ґв@лтую себе морально, пробачаю довго і нудно, але нот нау), — поділилася артистка. — За останні кілька місяців оточення почистилося від тих, з ким ми все відпрацювали кармічно, хто більше не потрібен мені і навпаки, з ким більше не ростеш… Все стало в рази простіше, коли не намагаєшся триматися за старі програми і людей… Ну і головне, що завжди треба памʼятати: незамінних не буває, єдиний, кого ти собі не заміниш, це ТИ, бейбі!»

Підписники підтримали слова співачки та поділилися власним досвідом.

«Ви дуже слушно все написали, я теж недавно до цього дійшла, хоча раніше не помічала такого, напевно, все в житті потрібно, щоб чогось навчитися, а до чогось не повертатися і добре», — написали у відповідь.

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«А я зрозуміла, що чим доросліше ми стаємо, тим зовсім по-іншому нам відкривається світ і наше оточення, — зазначили у коментарях. — Мабуть, це і є дорослішання, а може, це і є мудрість. Але мені подобається!»

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярний співак розчулив своїх шанувальників.

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