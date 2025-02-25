«Зростай, наше пташенятко»: популярний співак розчулив своїх шанувальників

Популярний співак та військовий Віталій Козловський, який нещодавно звернувся до мережі, привітав свого сина Оскара з днем народження. На сторінці у соціальній мережі Віталій виклав світлини та відео з дружиною Юлією та малюком, доповнивши їх зверненням до Оскара. Нагадаємо, після народження хлопчика родина Козловського деякий час приховувала цей факт.

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«25 лютого 2024 року життя змінилося назавжди, — написав щасливий батько. — Бо в ньому з’явилося велике щастя — наш Оскар. Я завжди думав, що, коли з’являється дитина, ти маєш стати для неї вчителем і наставником. А виявилось, все навпаки…

Оскар на руках у батька

Сину! Ти ще зовсім маленький, але саме ти нас вчиш життя: мотивуєш рухатись вперед, не зупинятись і прагнути більшого. Думати про свої вчинки і про відповідальність за них, бо рішення, які ми приймаємо сьогодні, — це твоє майбутнє. Все, що ми робимо, — це те, з чого ти братимеш приклад.

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Дбати про себе і цінувати себе, тому що батьки — це твоя кам’яна стіна і опора, це ті, хто завжди за тебе, і дуже багато в твоєму житті залежить від нас, нашого здоров’я і наших можливостей.

Розставляти пріоритети, будувати плани, бути відповідальними дорослими, які вмить стають дітьми, готовими до будь-яких пригод та ігор разом з тобою!

Зростай, наше пташенятко! Будемо разом відкривати цей світ! Ми завжди поряд!"

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Дружина Віталія Юлія з малюком

Шанувальники та колеги артиста приєдналися до поздоровлень.

«Оскар, з Днем Народження!!! - написала співачка Ольга Цибульська. - Так круто, що ти є!!! Будь здоровим і щасливим. Давайте ще».

«Вітаю сонечка Оскара! - написали у мережі. — Вітаю батьків! Миру та добра вашій родині і нашій країні! Бережи, Боже!»

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«Щасливого та радісного дитинства малечі, а вам терпіння та мудрості на шляху батьківства», — побажали сімʼї артиста.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що популярна співачка розчулила сімейними світлинами.

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