«Втрачаємо один одного»: чоловік популярної співачки зізнався у проблемах у сімʼї

Популярний комік, продюсер та чоловік відомої співачки MamaRika Сергій Середа розказав, які зміни відбуваються в його родині. Нагадаємо, декілька місяців тому сімейна пара була на грані розриву, але продовжує жити разом і зараз. Сергій зізнається, що найбільші складнощі тепер у них пов'язані з вихованням сина Давида, якому зараз два з половиною роки.

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«Зараз у нас дуже важкий період, — розказав „ЖВЛ“ Середа. — Відбувається перехідний вік у Давида. Він нікого не любить, всіх бʼє, кусається. Гадаю, всі батьки через це проходили, у кого дитина старше пʼяти років. Зараз ми в цій точці, і думок про ще одну дитину поки немає».

Сергій розповів, як вони з дружиною рятують свій шлюб і яким правилам слідують.

«Ми вирішили, що будемо давати собі відпочинок, — каже Середа. — Бо ми дуже багато працюємо, заганяємось і через це втрачаємо один одного. Вирішили, що раз на місяць робимо собі окремі вихідні — тільки мама і тато».

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Раніше співачка MamaRika розповідала скільки у неї було чоловіків до шлюбу.

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