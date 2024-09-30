«Психічний стан стає неконтрольованим»: українська співачка про кризу в шлюбі

Українська співачка MamaRika, яка останні пів року переживає непрості часи у шлюбі з гумористом Сергієм Середою, зізналась в інтерв'ю Маші Єфросиніній, що поки що говорити про кінець важкого періоду рано. Говорячи про те, що в неї є страх, що через війну з чоловіком їм ніколи не відродити почуття, співачка розплакалась.

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«Це болюча тема, ми в процесі налагоджування, бо впливає все. Карантин, важка вагітність, відсутність роботи, потім повномасштабна війна, коли моєму сину 6 місяців. Воно позначається на тобі. І зараз ти можеш навіть не усвідомлюючи образити, твій психічний стан стає неконтрольованим. Діти — це теж випробування. Ми стали спати спина до спини, не можемо з цього вийти. Мені інколи здається, що в тому психічному стані, в якому я перебуваю, ніколи вже не повернемо ті відчуття».

Але артистка додала, що вони працюють з Сергієм над тим, аби врятувати відносини. Зазвичай допомагає час, проведений вдвох.

«Їдемо на вихідні без дитини, валяємося в ліжку, кохаємося й дивимося фільми. Але лякає, а що, якщо не вийде?» — додала вона.

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Раніше Сергій Середа також зізнавався, що вони з дружиною втрачають одне одного.

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