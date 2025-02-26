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Любив рибалити, був веселим та доброзичливим: в бою на Курщині загинув вогнеметник з Вінниччини

20:37 26 лютого 2025
Микола Дацюк

У Переорках Вінницької області поховали 31-річного бійця Миколу Дацюка, який віддав своє життя за Україну. Микола був чуйним і мав велике серце: завжди підтримував рідних, друзів, сусідів, усіх, хто звертався по допомогу. В цивільному житті наш земляк любив рибалити, був веселим, доброзичливим та завжди усміхненим, зазначають у Стрижавській територіальній громаді.

«Микола був відповідальним та працьовитим на різних роботах. Остання з яких — вантажником на складі. У листопаді 2024 року був призваний до лав ЗСУ. Був вогнеметником штурмового відділення», — розповіли у громаді.

Відтоді відважний воїн боронив країну від окупантів. Свій останній бій Микола Дацюк прийняв 9 лютого 2025 року. Він загинув внаслідок мінометного обстрілу позицій в районі населеного пункту Свердликове Курської області рф.

На захисника чекали батько Анатолій, племінниця Дарина та брат Андрій, який також захищає Україну — під Бахмутом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Рівному поховали бійця, який не зміг пережити важке поранення.

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