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НБУ не погоджував продаж «БТА банку»: для цього потрібна перевірка інвестора та джерел походження коштів — заява

17:49 26 лютого 2025
Нацбанк

Національний банк України спростував чутки, що нібито надавав згоду на продаж «БТА банку».

Про це йдеться у заяві НБУ у відповідь на поширення неправдивої інформації в анонімних телеграм-каналах.

«Наразі НБУ не отримував заяв щодо набуття істотної участі в „БТА банку“, а отже, жодних погоджень з боку регулятора на рівні керівництва чи на рівні комітету не надавалося», — підкреслює Нацбанк.

Регулятор відзначає, що для такого погодження чинне законодавство вимагає проведення перевірки інвестора та джерел походження коштів.

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НБУ вважає, що поширення таких чуток є черговою спробою дискредитації регулятора, щоб надалі піддавати сумніву всі рішення щодо «БТА банку».

Раніше ТГ-канали поширили недостовірну інформацію, що нібито «БТА банк» отримав дозвіл регулятора на зміну власника поза установленим порядком.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк відмежувався від продажу «ПриватБанком» порту «Боріваж».

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