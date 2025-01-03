Нацбанк відмежувався від продажу «ПриватБанком» порту «Боріваж», — ЗМІ
23 грудня 2024 року на сайті СЕТАМ «ПриватБанк», попри численні судові справи та заборони, провів аукціон з продажу кредитів ТОВ «Боріваж» за найнижчою ймовірною ціною — 2 млрд грн. Як повідомляв колишній акціонер «ПриватБанку» Олексій Мартинов, державі було завдано збитків у розмірі не менше 3 млрд грн. Також, за інформацією Мартинова, викуп кредитів було здійснено структурами бізнесмена Сергія Тігіпка за сприяння його колишньої підлеглої та нинішньої тимчасової керівниці «ПриватБанку» Лариси Чернишової.
Через значний розголос і спірність проведеного аукціону журналісти «Телеграфу» звернулися із відповідним запитом до Національного банку України. На цей запит НБУ відповів, що не втручається у справи державних банків і йому нічого не відомо про будь-які стратегії стягнення збитків із Коломойського І.В. та Боголюбова Г. Б.
«Враховуючи те, що відповідно до статей 1 та 7 Закону України „Про національний банк України“, функція банківського нагляду є чи не найголовнішою функцією НБУ, дуже дивно, що останній вважає, що він не повинен ніяк реагувати на ситуацію, коли державний банк під час відсутності новопризначеного голови правління (тобто в період явного безвладдя) наполегливо завдає державі збитки на мільярди гривень, захищаючи інтереси Коломойського І.В. та Боголюбова Г. Б.», — заявив колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ «ПриватБанк» Олексій Мартинов у коментарі «Телеграфу».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олексій Мартинов звинуватив Тігіпка в оборудці навколо порту «Боріваж». Він вважає, що це було зроблено в інтересах Коломойського та Боголюбова.57
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