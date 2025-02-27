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Здоров'я та медицина

В Україні змінюють правила оплати лікарняних листів: що важливо знати

13:09 27 лютого 2025
Правила оплати лікарняних листків міняють з 4 квітня. Фото із соцмережі

З 4 квітня в Україні набудуть чинності зміни, що стосуються надання допомоги по тимчасовій непрацездатності — за лікарняними листами, які під час війни дозволяли відкривати дистанційно.

В Профспілці працівників державних установ Києва нагадали про зміну оплати лікарняних після того, як запрацюють зміни норм загальнообов’язкового державного соціального страхування, що були ухвалені два місяці тому.

Отже, з 4 квітня:

  • допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом;
  • допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання буде виплачуватись роботодавцем у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (перші 17 днів будуть оплачуватись за рахунок коштів підприємства";
  • якщо працівник має ще одну роботу, другий роботодавець оплачує за свій кошт перші 5 днів тимчасової непрацездатності.

Раніше в Пенсійному фонді Україні називали найпоширеніші помилки в заяві-розрахунку, що містить інформацію про суми коштів, нараховані застрахованим особам, через які не проходить оплата лікарняних листків.

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Фото зі сторінки профспілки у соцмережах

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