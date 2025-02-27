Я реву: популярний співак вразив емоційним зверненням

Популярний співак, колишній учасник гурту «Время и Стекло» Позитив (Олексій Завгородній), який нещодавно став батьком, чуттєво звернувся до своєї дружини Юлії. На сторінці у соціальній мережі співак зізнався коханій у почуттях та пообіцяв ніколи її не підводити. Нагадаємо, пара Олексія та Юлії народилася під час участі у проєкті «Танці з зірками». Музикант змагався разом з танцівницею Юлією Сахневич. Пізніше стало відомо, що Олексій розлучається зі своєю першою дружиною дизайнеркою Анною Андрійчук.

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«Моя Ю! — ніжно звернувся до Юлії чоловік. - Ти моя мрія, яка здійснилась, моя команда і найкраща пригода в житті! Бери мене й доню за руки — разом підкоримо ще багато вершин. Обіцяю бути поруч, тримати міцно і ніколи не підвести. Л+Ю=Любов».

Підписники відреагували на відверті почуття музиканта та поділилися враженнями у коментарях.

«Я реву, — зізналися у дописі. — Це так зворушливо. А я бажаю вам так любити один одного все життя. Це і є щастя. З днем народження вашу Ю».

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«Щастя Вам, БЕЗМЕЖНОГО! — побажали парі. — Я так радію за людей, які зустріли своє кохання».

«Бережіть своїх дівчаток, вони у Вас НАЙКРАЩІ», — написали у відповідь.

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Раніше популярна акторка зворушливо звернулася до чоловіка-військового.

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