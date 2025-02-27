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Вкрай жахливо: переможниця «Холостяка» потрапила під хейт у мережі

16:54 27 лютого 2025
Інна Бєлєнь

Переможниця тринадцятого сезону проєкту «Холостяк» волонтерка Інна Бєлєнь, яка повідомила про нове кохання, показала світлини зі свого відпочинку. Дівчина поїхала до Буковелю, де катається на лижах та ходить у СПА. У гори Інна поїхала сама, взявши тільки домашнього улюбленця — маленького песика.

На своїй сторінці у соціальній мережі Бєлєнь викладає яскраві світлини себе та засніжених гір.

«Ранок, що пахне горами, тишею і теплом», — підписала фото на балконі Інна.

На світлинах дівчина стоїть, накинувши на тіло лише теплу ковдру, розпустивши довге біляве волосся. Саме воно стало причиною хейту з боку її підписників.

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"Ранок, що пахне горами, тишею і теплом", - підписала це фото Інна

«Кожного разу, коли бачу красиву світлину, маю на автоматі питання — чому жодний стиліст чи перукар не запропонував (наполіг!!!) саме на тому, що це тонке волосся треба зрізати в каре, зняти всі нарощені пасма, бо виглядає це все вкрай жахливо і ще більше руйнує ті тоненькі пошкоджені натуральні пасма, — написали у коментарях. — І відростити своє здорове волосся? До речі, подовжене каре дуже б личило».

«Відразу думки… ну чому не подовжене гарне каре і своє ж волоссячко укріпити, і всякі там процедурки поробити типу „щастя для волосся“», — запропонували підписники.

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«Дуже гарно, теж мрію про такий відпочинок, сподіваюсь що обовʼязково буде», — подякували Інні за світлини.

Раніше стали відомі шокуючи подробиці стосунків Бєлєнь та Холостяка Сашка «Терена».

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