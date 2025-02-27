Вкрай жахливо: переможниця «Холостяка» потрапила під хейт у мережі

Переможниця тринадцятого сезону проєкту «Холостяк» волонтерка Інна Бєлєнь, яка повідомила про нове кохання, показала світлини зі свого відпочинку. Дівчина поїхала до Буковелю, де катається на лижах та ходить у СПА. У гори Інна поїхала сама, взявши тільки домашнього улюбленця — маленького песика.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці у соціальній мережі Бєлєнь викладає яскраві світлини себе та засніжених гір.

«Ранок, що пахне горами, тишею і теплом», — підписала фото на балконі Інна.

На світлинах дівчина стоїть, накинувши на тіло лише теплу ковдру, розпустивши довге біляве волосся. Саме воно стало причиною хейту з боку її підписників.

РЕКЛАМА

"Ранок, що пахне горами, тишею і теплом", - підписала це фото Інна

«Кожного разу, коли бачу красиву світлину, маю на автоматі питання — чому жодний стиліст чи перукар не запропонував (наполіг!!!) саме на тому, що це тонке волосся треба зрізати в каре, зняти всі нарощені пасма, бо виглядає це все вкрай жахливо і ще більше руйнує ті тоненькі пошкоджені натуральні пасма, — написали у коментарях. — І відростити своє здорове волосся? До речі, подовжене каре дуже б личило».

«Відразу думки… ну чому не подовжене гарне каре і своє ж волоссячко укріпити, і всякі там процедурки поробити типу „щастя для волосся“», — запропонували підписники.

РЕКЛАМА

«Дуже гарно, теж мрію про такий відпочинок, сподіваюсь що обовʼязково буде», — подякували Інні за світлини.

Раніше стали відомі шокуючи подробиці стосунків Бєлєнь та Холостяка Сашка «Терена».

РЕКЛАМА

586

Читайте нас у Facebook