«У мене перше побачення»: переможниця «Холостяка» про нове кохання (фото)

Переможниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», волонтерка Інна Бєлєнь здивувала своєю відвертістю. Нагадаємо, пара Олександр «Терен» та Інна, яка склалася на проєкті, зараз вже не разом, про що обидва зізналися своїм підписникам. На сторінці у соціальній мережі Інна повідомила, що ніяк більше не пов'язує себе з Сашком та знову відкрита до кохання. Ба більше, вже збирається на перше побачення.

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«Глава „Холостяк“ закрита, нова сторінка відкрита, — відверто відповіла Інна на питання, чи хоче вона зараз з кимось зустрічатися. - І знаєте що? Цього тижня у мене перше побачення».

Відомо, що дівчина живе на два міста — рідний Харків та Київ. За словами Інни, вона звикла до шаленого графіка.

«Другий місяць вже в шаленому графіку, — розповіла Бєлєнь. — Лягаю спати не раніше 2-ї ночі, сплю по 5 годин. Можу проїхати 1000 км за добу. Але це мій вибір».

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Інна відверто відповіла на питання про свій характер, наголосивши на його сильних сторонах:

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«Страсна, амбітна, емоційна, рішуча, таємнича, інтуїтивна, сильна, вірна».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що популярна співачка здивувала зізнанням.

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