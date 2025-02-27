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Спорт

Переможець Ліги чемпіонів у складі «Реала» помер у 48 років (фото)

17:44 27 лютого 2025
Хав&#39;єр Дорадо

Колишній футболіст мадридського «Реала» Хав'єр Дорадо, який перемагав із Королівським клубом у Лізі чемпіонів, помер на 49-му році життя, повідомляє Marca. Раніше не стало легендарного воротаря «Реала» та збірної Іспанії на прізвисько Кіт.

За даними видання, з 2022 Дорадо боровся з раком, а в травні 2024-го переніс операцію з трансплантації кісткового мозку, який йому пожертвувала сестра.

Хав'єр Дорадо був вихованцем «Реала», вигравши з командою Вісенте дель Боске Лігу чемпіонів-1999/2000. Після відходу з мадридського гранда лівий захисник також виступав за «Саламанку», «Райо Вальєкано», «Спортинг» і «Мальорку», завершивши кар'єру у 35 років.

Хав'єр Дорадо (крайній ліворуч у першому ряду) у 2000 році виграв з "Реалом" Лігу чемпіонів

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Реала» помер після моторошної автомобільної аварії.

Фото ФК «Реал»

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