Помер легендарний воротар «Реала» та збірної Іспанії на прізвисько Кіт (фото, відео)

На 77-му році життя помер легендарний воротар «Реала» та збірної Іспанії Мігель Анхель, у якого кілька років тому діагностували невиліковну хворобу — бічний аміотрофічний склероз, повідомляє Marca.

ВІДЕО ДНЯ

Знаменитий голкіпер виступав за Королівський клуб аж 18 років, вигравши з мадридцями 16 трофеїв, а також ставши у 1976 році найкращим воротарем чемпіонату Іспанії.

«Футбольний клуб «Реал», його президент та рада директорів глибоко жалкують про смерть Мігеля Анхеля Гонсалеса, одного з найвеличніших воротарів у нашій історії, легенди «Реала» та іспанського футболу.

«Реал» хотів би висловити співчуття та любов його дружині Марії дель Пілар, його сину Мігелю Анхелю, його онукам Даніеле та Мауро, його родині, його товаришам по команді та всім його близьким", — йдеться у заяві мадридського клубу.

РЕКЛАМА

Міхель Анхель, якому за вибір позиції перед воротами та вдалі сейви дали прізвисько Кіт, провів за «Реал» у всіх турнірах 346 матчів, двічі ставши володарем Кубка УЄФА, вісім разів вигравши чемпіонат Іспанії, п'ять разів — Кубок країни та один раз — Кубок ліги.

РЕКЛАМА

Після завершення ігрової кар'єри він працював тренером воротарів і обіймав керівні посади у структурі клубу.

У складі збірної Іспанії голкіпер зіграв 18 матчів, беручи участь із національною командою у чемпіонатах світу 1978 та 1982 років.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий віцечемпіон світу, який пережив страшну сімейну трагедію.

Фото ФК «Реал»

111

Читайте нас у Facebook