У Польщі українця затримали за підозрою у серії вбивств пенсіонерок (фото)

У Польщі, яка прихистила у себе багато українських біженців, затримали українця, який підозрюється у вбивстві та пограбуванні трьох літніх жінок, а також його 43-річного польського спільника, пише Haloursynow.

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Так, у Варшаві за останні два тижні відбулися вбивства та пограбування трьох літніх жінок. Підозрювані, український та польський громадяни, визнали свою провину. Жертви були задушеними, а з квартир зникли цінні речі. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

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Під час затримання один із злочинців намагався втекти через балкон, а для другого зрізали двері та використали світло-шумову гранату.

Так, 80-річна колишня лікарка була задушена. Зникли цінні речі, зокрема картини та банківські картки. Також було знайдено тіло 73-річної жінки, яку злочинець змусив зателефонувати в банк для доступу до рахунку. Працівниця банку запідозрила підозріле і викликала поліцію. Крім того, було виявлено тіло 89-річної жінки, яку задушили. З квартири зникли картини.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Польщі поліцейський убив українця під час затримання.

Фото: Haloursynow

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