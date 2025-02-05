У Польщі готуються скасувати безкоштовне медичне обслуговування українських біженців

У Польщі, де з цього року для українських біженців змінять правила працевлаштування (іноземців зобов'яжуть мати трудовий договір), до Сейму внесено проект закону, яким пропонується змінити підхід до надання безкоштовного медичного обслуговування громадянам України.

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Як пише visitukraine.today, ініціатива від партії «Конфедерація» передбачає, що безкоштовними медичними послугами зможуть користуватися лише ті біженці, які сплачують внески на медичне страхування. Стверджується, що автори законопроекту таким чином хочуть зрівняти права українців та поляків.

Адже протягом останніх трьох років українські біженці мали право на пільговий доступ до медицини, а громадяни РП зобов'язані сплачувати страхові внески на медичне страхування для отримання таких послуг, що створювало певний дисбаланс.

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У «Конфедерації» вважають, що українці перебувають у «привілейованому становищі».

Власне, документ, у разі його ухвалення, вплине на українців, які працевлаштовані неофіційно. Ті, хто працює офіційно, і так сплачують усі необхідні внески.

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Раніше повідомлялося, що у Відні припиняли соціальні виплати українським біженцям у зв'язку з перевіркою одержувачів виплат. Так, додатковою вимогою для виплат називали реєстрацію у службі зайнятості. Винятки — для людей, які мають обов'язки щодо догляду або за віком.

Фото Pixabay

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