Терезам не варто поспішати з прийняттям рішень, а Стрільці зможуть розпочати життя з чистого аркуша: гороскоп на 28 лютого

Астрологи, які раніше назвали знаки Зодіаку, що можуть розбагатіти у березні, склали гороскоп на 28 лютого 2025 року, інформує ТСН.

Козоріг

Козерогам варто обережно бути з думками, адже вони мають властивість матеріалізуватися. В цей день є висока ймовірність реалізації негативних думок.

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Водолій

Водоліям не варто виявляти безтурботність ні в чому. В цей день особливо обережними потрібно бути щодо транспорту.

Риби

Рибам треба намагатися дотриматися балансу між активною діяльністю і порожньою бездіяльністю. Потрібно знайти «золоту середину».

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Овен

Овнам бажано присвятити час відпочинку. Це дозволить наступного тижня взятися до реалізації серйозних проєктів.

Телець

Тельцям треба присвятити час спілкуванню з природою. Треба обов’язково знайти час, щоб прогулятися на свіжому повітрі.

Близнюки

Близнюкам варто за можливості відкласти на кілька днів важливі справи. Проте, якщо такої можливості у них не буде, треба працювати спокійно, уникаючи втоми.

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Рак

Раки можуть відчути низьку продуктивність своєї праці. Вона буде пов'язана винятково з космічними енергіями. Це явище буде тимчасовим.

Лев

Левам не вдасться досягти успіхів на основному місці роботи. Цей день краще присвятити підробітку та хобі.

Діва

Дівам варто обдумувати кожен свій крок в цей день. Це стосується як професійних, так і господарських завдань.

Терези

Терезам не варто поспішати ухвалювати рішення, від якого може залежати їхнє майбутнє. Треба обов’язково розглянути всі варіанти.

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Скорпіон

Скорпіонам не варто приховувати від близьких людей те, що їх хвилює. Близьки люди можуть заспокоїти та дати пораду, як вийти з ситуації, що турбує.

Стрілець

Стрільці отримають чудову можливість почати життя з чистого аркуша. Вони зможуть обнулити всі скоєні раніше помилки.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 28 лютого.

Фото: astrologiya.in.ua

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