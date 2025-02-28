Софія Ротару народилась зовсім в іншій державі: відомий кліпмейкер пояснив, чому артистка мовчить про війну

Пісні, які виконувала народна артистка Софія Ротару, попройшли випробування часом, про що говорять спроби відомих ухилянтів використовувати, приміром, знамениту «Хуторянку» задля власного збагачення у Мексиці.

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Водночас багато людей, які народились у вільній українській державі, намагаються потай осуджувати Софію Михайлівну через те, що вона не виступає публічно проти нападу росії на свою Батьківщину.

Чому так відбувається, розповів відомий режисер та кліпмейкер Семен Горов.

За його словами, молоді легше змінювати щось у своєму житті. Тому засуджувати 77-річну Софію Михайлівну, яка довго жила за часів тоталітарного СРСР, він не може.

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«Більш молодим людям вже легше якось там оцінювати. Я, наприклад, дивився YouTube-канали якісь, там сидять дівчата і щось розмовляють про Радянський Союз, а їм там по 20−25 років… Вони народились вже в незалежній Україні, вони іншого не знають, а Софія Михайловна народилась в зовсім іншій державі, в зовсім іншому середовищі. Вона така „радянська людина“, тобто вона народна артистка України, народна артистка Молдови, народна артистка росії. І вимагати від неї, щоб вона там щось… Вона дуже вже літня людина, що там можна від неї вимагати?» — сказав Горов в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua «Наодинці».

Однак режисер додав, що не варто забувати й про внесок Ротару в українську культуру.

«Вона багато зробила для української музики і, я думаю, що за це треба бути їй вдячним. А все інше залежить від людини, наскільки вона може чи не може щось сказати, хоче чи не хоче, вміє чи не вміє — всі люди різні. Є ті, які лізуть на барикади, а є люди, які не можуть так зробити», — наголосив режисер.

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Також варто завважити, що після 24 лютого 2022 року артистка обрала для себе мовчазну позицію та лише рідко публікує фото наслідків російської агресії у своєму Instagram. За чутками, зараз співачка перебуває за кордоном і більше не виступає на сцені.

Раніше «ФАКТИ» показували, як виглядала Софія Михайлівна у ті часи, виконувала свою «Хуторянку».

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