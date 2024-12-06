Добра генетика: пластичний хірург розповіла, що могла б змінити Софія Ротару для більш ефектного вигляду

В кінці листопада співак філіп кіркоров випустив новий кліп «Чорна пантера», в якому показав свою колишню дружину Аллу Пугачову. Це спричинило хвилю спогадів про легенд минулих років, у тому числі й про Софію Ротару.

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Оскільки росіяни звикли говорити про легендарну українку тільки не зовсім приємні речі, то попросили відому російську пластичну хірургиню Мадіну Байрамукову прокоментувати, як зараз виглядає Софія Михайлівна.

Певно, розраховували почути критику на адресу 77-річної співачки. Про це пише одне з російських видань.

«Довгий час ми бачили Ротару виключно у сценічному образі і з професійним макіяжем. Усі, хто спілкувався з нею особисто, визнавали, що співачка має дуже гарний вигляд. Мабуть, у неї непогана генетика, та й до того ж помітно, що все життя вона за собою дуже і дуже добре доглядала», — сказала Байрамукова.

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Відсутність життя на сцені, на думку лікарки, негативно позначилося на зовнішності артистки. Все-таки, публічність змушує людину тримати себе «у руках» і приділяти пильну увагу зовнішньому вигляду, звертаючись до косметологів та пластичних хірургів.

«Зрозуміло, що людині вже під вісімдесят років, але у будь-якому разі раніше вона виглядала набагато ефектніше. Що б я порадила їй зробити? Враховуючи, що Ротару стежила за собою все життя, для того, щоб підтримувати обличчя доглянутим і не прагнути скинути 10−20 років, досить просто гарного щоденного домашнього догляду (добре підійдуть препарати з пептидами, нуклеїновими кислотами), щотижневого салонного догляду та, звичайно, на допомогу — апаратні процедури. Також не забуватимемо, що в такому віці необхідно обстежитися на наявність онкомаркерів, інших ризиків, пов'язаних із подібною патологією», — вважає лікарка.

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Якщо ж вона хоче радикальніших змін, то тут уже потрібно вдаватися до допомоги хірурга. Як зазначила доктор Байрамукова, судячи з фото, є свідчення до блефаропластики та кругової підтяжки, також можна спробувати фронтліфтинг.



А ось як виглядала Софія Михайлівна у ті часи, виконувала свою «Хуторянку».

Нагадаємо, після того, як Ротару опублікувала фото своєї мами, всі признали, що вона дуже на неї схожа. Гарною генетикою Ротару завдячує своїм батькам.

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