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Франція очікує від США підтримки після припинення вогню в Україні

15:21 28 лютого 2025
Франція

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що очікує, що США нададуть підтримку європейським військам для допомоги у встановленні миру після того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню між Україною і росією.

Великобританія, Франція та інші європейські країни готові відправити війська, щоб гарантувати перемир'я. Про це Ломбард заявив в інтерв'ю Bloomberg в Кейптауні, де він бере участь у зустрічі міністрів фінансів країн «Великої двадцятки».

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард

«Якщо ми хочемо, щоб перемир'я дотримувалося, нам потрібна підтримка США, — сказав він. - Я вважаю, що американці погодилися це зробити».

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Раніше Ломбард і президент Франції Еммануель Макрон відвідали Вашингтон, щоб обговорити війну в Україні й торгівлю зі своїми американськими колегами, включаючи Трампа і міністра фінансів Скотта Бессента.

«Ми обговорили всі питання, торгівлю, тарифи, нетарифні бар'єри, — сказав Ломбард. — Ми домовилися продовжити переговори, що є кроком вперед».

Він додав, що вони з Бессентом обмінялися номерами мобільних телефонів і знову побачаться у квітні на весняних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

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Тим часом Дональд Трамп напередодні зустрічі з президентом Зеленським оскандалився новою заявою. Він заявив, що саме через НАТО почалася війна в Україні.

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