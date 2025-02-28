Молодик у Рибах 28 лютого: що потрібно зробити представникам різних знаків зодіаку

Сьогодні, 28 лютого — не тільки останній день зими, але й час, коли на небі з'явився новий місяць — молодик.

Поява молодика відбулася сьогодні вночі, о 02:44, і знаменувала початок періоду, коли варто дослухатися до свого серця, довіритись інтуїції та дозволити мріям стати реальністю, вважає астрологиня Марина Скаді.

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А як саме використати появу нового місяця на небосхилі, розповіли індійські астрологи.



За словами фахівців, енергетичний вплив молодика відчуватиметься всіма живими істотами на Землі. У цей містичний період багато хто може зіткнутися з занепадом сил і апатією, а інші — відкрити нові можливості в особистому житті та кар'єрі.

Особливістю цього молодика є його розташування у водному знаку Риб, який відомий своєю здатністю посилювати інтуїцію, емоційність та схильність до мрійливості. Це може бути особливо важливим для людей, які шукають натхнення та нові ідеї. Після цього молодик перейде у фазу місяця, що росте, яка триватиме з 1 по 13 березня, відкриваючи нові можливості для реалізації задумів і планів.

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Також індійські астрологи дали рекомендації для кожного зі знаків зодіаку, як правильно скористатися знаками зірок.

Овен повинен звернути увагу на своє психологічне здоров'я та переглянути світогляд, можливо, попрощавшись зі шкідливими звичками.

Тельцю краще переглянути коло спілкування, оскільки нові знайомства можуть вплинути на його розвиток.

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Близнюки повинні переосмислити кар'єрні цілі та обговорити їх з начальством, щоб просунутися вперед.

Рак може використовувати цей час для відпочинку та отримання нових емоцій, навчаючись у людей, які йому цікаві.

Лев має змінити ставлення до кризових ситуацій та не боятися просити про допомогу.

Діві краще проаналізувати свої стосунки та ухвалити рішення про те, з ким варто продовжувати спілкування, а з ким — попрощатися.

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Терезам рекомендується навести порядок у просторі та приділити увагу здоров'ю, щоб уникнути перевтоми.

Скорпіонам слід зосередитися на близьких і не починати нових романів, щоб уникнути розчарувань. Творчість — гарна ідея для цього періоду.

Стрільцям належить вирішувати побутові питання та обговорювати проблеми у сімейних відносинах.

Козорогам треба впорядкувати справи та документи, а також зайнятися підвищенням кваліфікації.

Водоліям варто звернути увагу на фінанси, провести облік доходів та витрат та уникати великих покупок.

Риби повинні приділити увагу своїм бажанням та мріям, піклуватися про здоров'я та зробити щось приємне для себе.

«Загалом, молодик у Рибах — це час для роздумів, самоаналізу та підготовки до майбутніх звершень», — резюмують індійські астрологи.

Нагадаємо, індійські астрологи також склали рекомендації на 2025 рік й визначили, хто зі знаків зодіаку має гарний шанс розбагатіти.

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