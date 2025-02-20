Неодноразово скоював воєнні злочини проти українців: в Бердянську ліквідували топ-окупанта

У місті Бердянську, де в грудні минулого року ліквідували голову окупаційної «адміністрації» міста, сьогодні, 20 лютого, вранці вибухнув автомобіль. У ньому перебував «заступник голови» окупаційної «адміністрації» міста, його було ліквідовано.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.



За даними розвідки, автомобіль Renault Duster вибухнув о 06:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська. Машина вигоріла дотла, на місце прибули російсько-окупаційні служби.

«Всередині машини перебував воєнний злочинець боґданов євґєній юрьєвіч ― громадянин держави-агресора росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська», — ідеться в повідомленні ГУР.

До його обов'язків входив, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

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Що відомо про Богданова

У ГУР уточнили, що Богданов неодноразово скоював воєнні злочини проти громадян України. Він народився 1970 року в місті Пікальово Ленінградської області. До Бердянська прибув одразу після того, як росіяни його окупували у 2022 році. В окупаційну адміністрацію Богданова призначили за вказівкою російських спецслужб.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у Кам'янці-Подільському було затримано агентів росіян, які дистанційно підірвали кур'єра.

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