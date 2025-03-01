ЗМІ розповіли подробиці того, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки
Президент України Володимир Зеленський після перепалки із Трампом та його ключовими радниками залишив Овальний кабінет 28 лютого, пише CNN.
За словами офіційного представника Білого дому, Трамп проконсультувався з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими своїми головними радниками після драматичної розборки, де Трамп і Венс звинуватили Зеленського «у невдячності за допомогу США».
Саме тоді, йдеться у статті, Дональд Трамп остаточно вирішив, що Зеленський «не в місці для переговорів». Він наказав Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцу передати повідомлення: «Зеленському час піти».
«Українці трималися поруч в окремій кімнаті, стандартній під час візиту іноземного лідера. Як правило, вони йдуть в інші кімнати, а потім знову збираються на обід. Але українці не обідали б у Білому домі. Коли готова їжа лежала поруч на візках у коридорі біля офісу прессекретаря, українцям наказали піти», — зазначили у публікації.
Представник Білого дому сказав, що українці протестували й хотіли продовжити переговори. Але їм сказали, що ні. Незабаром після цього Зеленський пішов, так і не підписавши угоду про корисні копалини.
В той же день президент України дав інтервʼю телеканалу Fox News, де прокоментував скандальну суперечку з Трампом.513
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