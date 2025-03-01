«Ми маємо бути дуже чесними, щоб зрозуміти один одного»: Зеленський прокоментував скандальну суперечку з Трампом

Президент України Володимир Зеленський, який після емоційної дискусії з американським лідером Дональдом Трампом віцепрезидентом Джей Ді Венсом залишив Білий дім, так і не підписавши угоду про корисні копалини, дав інтервʼю телеканалу Fox News.

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Як зазначає «Суспільне», Зеленський розпочав з того, що подякував американському керівництву, політикам та народу за підтримку Україні у боротбі проти російської агресії. Він наголосив, що «з усією повагою» ставиться до Дональда Трампа и вкорте підкреслив, що Україна хоче завершити війну. Втім, це не можливо без гарантій безпеки Україні.

Угоду про корисні копалини Зеленський назвав «першим кроком» до безпекових гарантій, додавши, що цього замало, та наголосивши на необхідності її підписання. В Білому домі все було готовим до підписання документу, але церемонія зірвалася через жорстку дискусію.

Зеленський зазначив, що він не знає, чи була ця конфронтація спланована, назвавши ситуацію, що склалася «тяжкою»: «Ось ти у США, і тобі кажуть, що Україна зруйнована, у них нема військових, їхній президент диктатор, то яка реакція може бути? Реакція — де наші дружні відносини? Реакція — я не хочу втратити нашого хорошого союзника».

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Президент України назвав Україну та США «стратегічними партнерами» та додав: «Навіть у такому жорсткому діалозі я вважаю, що ми повинні бути дуже чесними і дуже прямими, щоб зрозуміти один одного, тому що це дійсно для нас дуже необхідно».

Він вважає, що стосунки з Дональдом Трампом «можуть бути врятовані», адже це — стосунки двох народів, що вищі за відносини президентів. Відповідаючи на запитання, чи він не шкодує про таку жорстку дискусію, Зеленський воизнав, що «це не було добре» та додав, що певні речі варто обговорювати за зачиненими дверима.

Що стосується заяв Трампа про необхідність негайного припинення вогню, Володими Зеленський наголосив, що просто так ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що путін «повернется вже завтра».

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Нагадаємо, що під час зустрічі двох президентів Дональд Трамп заявляв, що війна закінчиться після того, як угода про корисні копалини буде підписана, і що Україні доведеться піти на компроміси.

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