«Рейтинг надоїв з бізнесу»: чому ТОП платників податків Гетманцева — це дуже погана практика

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев потрапив під критику через свій рейтинг «найкращих платників податків». Цю практику порівняли зі звітами радянського держслужбовця, який веде мовлення про надої молока.

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Таку думку висловив економічний експерт та співавтор реформ «Вільна економіка» Данило Монін. Він звернув увагу на те, що нардеп у своїх соцмережах завів рубрику, де розповідає про «найбільш відповідальних платників податків» серед українського бізнесу.

При цьому до самого рейтингу у Моніна виникла низка питань. Справа в тому, зазначає експерт, що в даному рейтингу не наводяться жодні цифри та обґрунтування, а лише назви компаній. Відповідно, незрозуміло, чим керується Гетьманців під час його складання.

«Без цифр та обґрунтування публікує назви компаній… Я не знаю для яких цілей він це публікує, але моя думка, це дуже погана практика», — зазначає експерт.

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І у зв'язку з цим Монін знайшов кілька позицій, які викликали в нього особливий сумнів.

Рейтинг по Агропромисловому комплексу (АПК)

«Особливо потішила мене табличка з рейтингу по АПК. Я не маю даних за 2024 рік, але вірю що не міг результат змінитися так різко за один рік. Просто порівняйте компанії, які виділяє Гетьманців і даними дослідження Форбс за 2022 і 2023 рік за найбільшими платниками податків сектора АПК. «

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Райффайзен Банк

Монін вважає вкрай необґрунтованою наявність цієї компанії в рейтингу Гетьманцева відразу з кількох причин:

За даними експерта, банк у 2024 році міг отримати від держави більше грошей, ніж сплатив податків

«Так, виходячи з аналізу Фінансової звітності української дочки, Райффайзенбанк отримав прибутку 8,3 млрд гривень прибутку за 9 місяців 2024 року і 6,1 млрд гривень прибутку в 2023 році. Але на балансі Райффайзенбанку України на 30 вересня 2024 року значилося 30 млрд гривень ОВДП і 19 млрд гривень депозитних сертифікатів НБУ, а на початок 2024 року взагалі 34 млрд гривень депозитних сертифікатів НБУ і 25 млрд гривень ОВДП. При ставці середньої по обслуговуванню боргів і депозитних сертифікатів у гривні 15−16% Райффайзенбанк повинен отримати від 7.5 до 9 млрд гривень на рік у вигляді платежів від держави по обслуговуванню боргу, і у вигляді недоплат з прибутку Національного банку України до бюджету.

Тобто навіть з урахуванням виплат 50% податку на банки (одноразова акція), які банки заплатили 2024 року, все одно заплачені податки є значно меншими за кошти, ніж ті, які банк отримав від держави", — пояснив він.

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Зв'язок із росією

За інформацією Моніна, понад 50% прибутку групи банк отримує з росії.

«За даними Financial Times, з 2021 по 2023 рік прибуток цього банку на російському ринку потроївся, досягнувши 1,8 млрд євро. Ну, тобто якщо так оцінити, то це в 5−10 разів більше, ніж у Української доньки. А за даними Bloomberg за 9 місяців 2024 року Райффайзенбанк заплатив податків у Мордор Бюджет (бюджет рф. — Ред.) 277 млн євро або приблизно 300 млн доларів. Я вже тут не кажу про те, що Райффайзенбанк звинувачують у видачі кредитів російській військовій промисловості… що можна розцінити як пряме спонсорування війни в Україні», — зазначає він.

У зв'язку з усім вищезгаданим, Монін висловлюється проти рейтингу Гетьманцева.

Клуб білого бізнесу

Монін також вважає, що законопроект «Клуб білого бізнесу», який був ухвалений Верховною Радою — «вкрай деструктивна практика».

«Тому що фактично вводить касту привілейованих. А всі інші тоді хто? Ті, кого можна сміливо вносити до чорного списку без суду і слідства? Або ще більше розширити список ризикових і блокувати на цьому факті їхню фізичну діяльність, розповідаючи про великі надої з обраних, роблячи Податківців і касту наглядачів за Податковою, на вершині якої сидить Гетманцев доларовими мільйонерами», — пише він.

Раніше експерти розповіли, коли в Україні подешевшає пальне.

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