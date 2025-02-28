Курс долара на початку весни: на валютному ринку помітили важливу тенденцію
Курс долара в Україні до кінця лютого залишається стабільним і не досягає 43 гривень. При цьому на початку весни спостерігатимуться дві протилежні тенденції.
Про це «ФАКТАМ» повідомив начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, до цих тенденцій належать — рівновага між попитом і пропозицією на валютному ринку та інфляція.
Так, на ринку спостерігається рівновага між попитом і пропозицією, а обсяги валютних вливань-інтервенцій для насичення попиту значно скоротилися. Саме баланс між попитом і пропозицією є базовим фактором для формування курсових показників, а в умовах, коли пропозиція зросла на 15% (через активність аграріїв напередодні посівної), то і Нацбанк може повернутися до прийнятних обсягів інтервенцій — а це $ 600−800 млн на тиждень.
Водночас спостерігається такий фактор, як інфляція — за січень споживчі ціни зросли на 1,2%, а в лютому, за попередніми даними, — ще в середньому на 1−1,5%. Тобто за попередніми оцінками за 2 місяці року ціни зросли в середньому до 2,7%. Водночас, у річному вимірі за підсумками лютого інфляція може бути на рівні 13,6−14,1%.
Однак уже 6 березня Нацбанк може ще раз збільшити облікову ставку до 15−15,5%, як надійний засіб збільшення ваги гривні та зняття інфляційного «запалення». Такий крок буде об'єктивним і своєчасним, адже за прогнозами інфляція залишатиметься відчутною ще кілька місяців (на рівні 13−14% рік до року). І тільки з другого півріччя почнеться її зниження, що в підсумку року може скласти від 8% до 9%.
Як результат, вважає банкір, курс долара до 6 березня навряд чи перевищить 42,3 грн, а коливання протягом тижня може становити 40−60 копійок.
- Не варто очікувати, що в першу декаду березня валютний ринок «розчарує»: курсові зміни будуть дрібними, а курси міжбанку та готівкового ринку майже з'єднаються, різниця між ними буде надто дрібною. За часів відчутної зовнішньої напруги для країни дуже важливим буде спокій і впевненість у долі національної валюти. Саме тому курсові зміни будуть радше «в плюс» для гривні, — резюмує експерт.
Національний банк також прогнозує, що протягом 2025 року на долар очікуватимуть незначні коливання.164
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