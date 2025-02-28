Ціни скоро підуть вниз: коли в Україні здешевшає пальне

Після приходу Дональда Трампа у Білий дім одним з його завдань стало падіння цін на паливо. Вартість нафти у світі дійсно почала знижуватись, проте ціни на українських АЗС продовжують залишатись незмінними.

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На думку директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, це відбувається через те, що у лютому спостерігається пік «мертвого сезону» — споживання пального мінімальне, а його запасів чимало.

Водночас експерт впевнений, що в найближчому майбутньому ціни можуть ще трохи знизитись.

«Я впевнений, що потенціал для зниження цін на гривню є. Основний фактор — низький попит. Продажі зараз фактично відсутні, тому їх потрібно стимулювати, а найкращий спосіб — зниження ціни. Тому ймовірно, що ціни на всі види пального, такі як А-98, А-95, А-92 та дизель, можуть знизитись. Однак щодо газу ситуація інша. Газ, на мою думку, не має значного потенціалу для зниження, оскільки його ціна вже стабільна. А ось нафтопродукти — бензин та дизель — справді можуть подешевшати», — зауважує Куюн.

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Експерт уточнює, що зниження цін на заправках України можна чекати на початку весни.

Водночас якщо Трампу вдасться переконати країни ОПЕК і компанії в США збільшити видобуток нафти, ціна нафти може впасти більше ніж на 5 доларів. І вартість пального — відповідно, теж.

Втім, варто нагадати, що на автомобілістів з завтрашнього дня може чекати ще одна неприємність.

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За словами народної депутатки України Ніни Южаніної, до 1 березня діє стара форма для фіскальних чеків, що видаються через РРО (реєстратори розрахункових операцій або, простіше кажучи, каси), а нова форма не була затверджена Мінфіном і Державною податковою службою.

Все це може спричинити колапс роботи АЗС. Втім, Сергій Куюн впевнений, що цього не станеться. Хто з експертів правий, стане зрозумілим вже завтра.

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