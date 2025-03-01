Можливо, Зеленський не хоче миру: держсекретар США вимагає від президента України вибачень

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися після того, як його зустріч з президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні перетворилася на «фіаско».

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«Йому не потрібно було йти туди і ставати антагоністом», — дорікнув Зеленському Рубіо в коментарі СNN. Держсекретар додав, що «коли ви починаєте говорити про це (можливість перемовин. - Авт.) агресивно, то ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, не хоче».

Провідний американський дипломат поспілкувався з CNN через кілька годин після зустрічі, яка в кінцевому підсумку завершилася без угоди, яка б дозволила використовувати рідкоземельні корисні копалини України або наблизила війну росії проти України до завершення.

Натомість Трамп та віцепрезидент США Венс критикували українського лідера за те, що вони вважали недостатньою вдячністю за підтримку, яку США вже надали Україні, і звинувачували його в тому, що він надмірно грає своєю здатністю вести переговори.

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Після зустрічі Трамп наказав Зеленському покинути Білий дім, незважаючи на бажання України продовжити переговори, скасував заплановану спільну прес-конференцію і поставив під серйозний сумнів майбутнє американської допомоги Україні у військових діях, а також майбутнє самого Зеленського як лідера.

Відповідаючи на запитання про коментарі сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Грема — зазвичай сильного прихильника України — про те, що Зеленський повинен розглянути можливість подати у відставку, Рубіо відповів, що Трамп «не зайняв жодної позиції з цього приводу».

«Сьогодні він сказав: „Нехай повертається, коли буде готовий до миру“. Ось що він сказав», — сказав Рубіо.

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Держсекретар додав, що позиція Трампа щодо путіна залишається «довіряти, але перевіряти».

Рубіо сказав, що Зеленський може повернутися в Білий дім, коли він буде «готовий до миру і серйозно налаштований на мир».

Щодо зустрічі Трампа, путіна і Зеленського для проведення мирних переговорів, то держсекретар США заявив, що передчасно думати про це.

«Попереду ще багато роботи, перш ніж ми дійдемо до цього. Це складна війна, яка має причини, що сягають корінням у глибину століть, і в ній багато чого треба з'ясувати. Багато було інвестовано з обох сторін», — додав Марко Рубіо.

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Раніше президент Володимир Зеленський після зриву перемовин в Білому домі заявив, що «це не було добре».

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