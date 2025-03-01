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«Твердження, від якого я дистанціююся»: у Норвегії відреагували на скандал Трампа та Зеленського

18:24 1 березня 2025
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після перепалки Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі заявив про підтримку України. Його слова цитує канал TV2.

«Те, що ми сьогодні побачили з Білого дому, є серйозним і невтішним. Україна все ще потребує підтримки США, а безпека та майбутнє України також важливі для США та Європи», — сказав він.

На думку прем’єр-міністра, президент Володимир Зеленський має сильну підтримку в Україні, широку підтримку в Європі, і він веде свій народ у дуже складний і жорстокий час під ударами росії.

«Звинувачення Трампа в тому, що Зеленський грає в азартні ігри з Третьою світовою війною, є глибоко необґрунтованим, і це твердження, від якого я дистанціююся», — сказав прем'єр Норвегії.

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Йонас Гар Стьоре додав, що Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за свободу.

«Ми сподіваємося, що адміністрація Трампа також розуміє важливість справедливого та тривалого миру в Україні», — сказав він.

Солідарність з Україною після скандалу між Трампом і Зеленським висловили також лідери переважної більшості країн Європи.

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Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко вважає, що від цієї ситуації виграли не Америка чи Україна, а путін.

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