«Це не мир, це імперіалістичне мислення»: як у Європі відреагували на скандальну зустріч Зеленського із Трампом

28 лютого Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі. Але ця зустріч завершилася скандальною суперечкою. Розмова була на підвищених тонах, в результаті українська делегація покинула приміщення. Саму ж угоду про копалини так і не підписали.

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Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом висловив подяку президенту Трампу, Конгресу та американському народу.

«Україні потрібен справедливий і міцний мир, і ми працюємо для цього», — написав Зеленський на X.

Найближчий соратник президента США Ілон Маск написав у власній мережі Х: «Зеленський знищив себе в очах американського народу».

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А міністр фінансів США Скотт Бессент додав: «Дякую вам, президенте Трамп, за те, що відстоюєте американський народ і нашу націю на світовій арені».

Проте європейські партнери стали на захист України й висловили солідарність з нашим народом та Зеленським.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок написала в соцмережі: «Україна не одна. Німеччина разом з нашими європейськими союзниками об'єднана Україною — і проти російської агресії. Україна може розраховувати на непохитну підтримку Німеччини, Європи та не тільки».

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Тим часом президент Польщі Дональд Туск запевнив Зеленського та Україну в солідарності Польщі. «Шановний Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні», — написав Туск.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив підтримку президенту. «Зеленський правий, — написав Шмигаль на платформі Х. — Мир без гарантій також неможливий».

За словами лідера СДПН Ларса Клінгбайля, лідерство в допомозі Україні візьме Німеччина. «Поведінка уряду США ще раз показує, що Європа повинна більше взяти своє майбутнє у власні руки. Ми повинні стати сильнішими разом на всіх рівнях, — написав він на X. — Німеччина повинна і буде лідирувати. Також допомагати Україні».

Лідерка Партії зелених у Німеччині Франциска Брантнер звинуватила президента США Дональда Трампа в імперіалістичній поведінці після скандалу під час візиту президента України Володимира Зеленського.

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«Трамп чітко дає зрозуміти, що він має на увазі під дипломатією: шантаж і продажність. Кожен, кого не можна купити, є „невдячним“, — написала вона на платформі X. - Це не мир, це імперіалістичне мислення».

Після суперечки в Білому домі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у війні росія була агресором, а на український народ напали:

«Три роки тому було правильно допомогти Україні й ввести санкції проти росії, і треба продовжувати це робити. Ми повинні поважати тих, хто боровся з самого початку».

Додамо, що Трамп хотів скасувати візит Зеленського і погодився на нього тільки після втручання Макрона.

Раніше ЗМІ розповіли подробиці того, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки.

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