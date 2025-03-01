Відомий історик Юрій Фельштинський поділився думками щодо наслідків суперечки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

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«Візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона завершився очікуваною (принаймні мною) дипломатичною та політичною перемогою України та особисто Зеленського. Він зберіг за собою підтримку демократичної половини Америки, Канади та Європи, і занапастив — сподіватимемося, що тепер уже остаточно, і з цим питанням до нього більше не чіплятимуться — надії Трампа та всіх його прихильників на здачу України путіну.

Насправді сьогодні у Вашингтоні сталося щось більше: Зеленський остаточно поховав «мирний план» путіна-Трампа ще навіть до зустрічі Трампа з путіним, яка повинна була відбутися за результатами вашингтонських переговорів Трампа з Зеленським і яка, я думаю, тепер вже не відбудеться, тому що «мирний план» путіна-Трампа провалено і звітувати світовій спільноті не буде про що, хіба що про зняття американських санкцій з росії.

Як я вже неодноразово писав і говорив, на жаль, про Америку як про союзника та партнера на найближчі чотири роки слід забути, ніби її ще не відкрили. У Америки тепер новий партнер і союзник — путін. Саме це підтвердив сьогодні Зеленському Трамп: Америка виходить із гри, хіба що ця гра ведеться на умовах та за правилами путіна.

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З візитом до Вашингтона чи без нього Україна все одно не отримала б від Трампа ані долара військової та економічної допомоги. Принаймні, тепер про це остаточно оголошено адміністрацією Трампа. Це, безумовно, спрощує становище України, оскільки немає нічого небезпечнішого за марні надії у воєнний час. Україна в цій війні далі покладатиметься на себе і на допомогу союзників без участі США. Розплачуватись за зраду Трампа дуже скоро доведеться всій Америці", — написав він.

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