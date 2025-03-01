Менше рухів тіла і жодної агресії: 2 березня зірки радять розслабитися і отримувати задоволення від вихідного дня

Астрологи, які склали гороскоп на березень 2025 року для всіх знаків Зодіаку, розповіли, яким буде день 2 березня поточного року. В цей день необхідно відмовитися від активних дій у всіх сферах діяльності. Також сьогодні краще не реагувати на агресію з боку оточення, яка можлива в цей час, інформує ТСН.

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Козеріг

Козерогам цього дня потрібно відмовитися від роботи, навіть домашньої та провести час у тиші та спокої.

Водолій

Водоліям не варто відчайдушно чіплятися за людину, стосунки з якою вже давно не тішать. Краще звільнити місце для нових стосунків.

Риби

Рибам необхідно направити енергію у мирне русло, а не на сварки. До прикладу, можна присвятити час хобі чи домашнім турботам.

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Овен

Овнам варто тримати під контролем своїм слова, адже різке висловлювання, кинуте ненароком, може образити близьку людину.

Телець

Тельцям треба в цей день підтримувати всіма силами гарний настрій. Він стане запорукою успіху в цей день.

Близнюки

Близнюкам необхідно максимально обережно поводитися з грошима. Не варто купувати речі, без яких можна обійтися.

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Рак

Ракам необхідно сьогодні відмовитися від властивої їм м'якості та поставити на місце тих, хто спробує їх образити.

Лев

Левам потрібно відмовитися від звички бути посередником в чужих конфліктах. Є ймовірність, що ворогуючі сторони оголосять їх винуватими у своїй сварці.

Діва

Дівам займатися фізичними вправами в цей день треба обережно, адже можна отримати розтягнення або перелам.

Терези

Терезам треба утриматися від негативних емоцій, адже вони можуть стати руйнівними для них самих.

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Скорпіон

Скорпіонам варто присвятити час упорядкуванню простору навколо. Це може бути, як сезонні роботи у саду чи городі, так і прибирання квартири.

Стрілець

Стрільцям не варто уподібнюватися людині, яка захоче їх образити. Відповідати образами на образи ніколи не було хорошою ідеєю.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 2 березня для всіх знаків Зодіаку.

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