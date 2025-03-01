Дівам — «Трійка Жезлів» та перспектива, Левам — «Четвірка Кубків» та легка апатія: Таро-прогноз на 2 березня

Фахівці з гадання на картах Таро зробили прогноз на неділю, 2 березня 2025 року. Карти пророкують напружений і хаотичний день для багатьох знаків Зодіаку, пише slovofraza.com.

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КОЗЕРІГ — Дама Жезлів

Козероги будуть впевнені в собі та готові взяти на себе провідну роль. Їхній оптимізм і впевненість допоможуть їм та оточуючим рухатися вперед.

ВОДОЛІЙ — Місяць

Водоліїв чекає день, наповнений туманними ситуаціями, неясними натяками та інтуїтивними припущеннями. Важливо не піддаватися страхам і не робити поспішних висновків.

РИБИ — Закохані

Риби мають важливий вибір, пов'язаний з почуттями та емоціями. Не треба боятися йти за покликом серця, але при цьому важливо пам'ятати про здоровий глузд.

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ОВЕН — Верховна Жриця

Овнам день принесе атмосферу таємниць, інтуїтивних осяянь та прихованих процесів. Їм слід прислухатися до свого внутрішнього голосу.

ТЕЛЕЦЬ — Правосуддя

Тельцям доведеться ухвалювати відповідальні рішення та захищати свою точку зору або відстоювати права тих, хто не може зробити це самостійно.

БЛИЗНЮКИ — Сонце

Близнюкам цей день принесе радість, ясність та успішні починання. На них чекають хороші новини, приємні зустрічі чи прогрес у справах, пов'язаних із сім'єю та здоров'ям.

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РАК — Паж Мечів

Раки можуть зіткнутися з критикою чи нерозумінням з боку оточуючих. Важливо зберігати самовладання і не сприймати все надто особисто.

ЛЕВ — Четвірка Кубків

На Левів чекає день, наповнений незадоволеністю чи легкою апатією. Важливо не зациклюватися на негативі, бо поруч із ними можуть бути цінні можливості.

ДІВА — Трійка Жезлів

На Дів чекає день перспектив і зростання. Можливо, сьогодні їм відкриється важлива інформація чи з'явиться шанс зробити крок уперед у кар'єрі, бізнесі чи особистих справах.

ТЕРЕЗИ — Король Жезлів

Терези будуть сповнені енергії і готові надихати оточуючих. Якщо вони ще не мають чіткого плану дій, саме час його скласти.

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СКОРПІОН — Трійка Мечів

Для Скорпіонів день може виявитися непростим у емоційному плані. Можливі розчарування та внутрішні переживання. Потрібно відпустити старі образи та страхи.

СТРІЛЕЦЬ — Дев'ятка Кубків

Стрільців може очікувати момент розчарування чи усвідомлення, що все йде так, як хотілося б. Для них головне — не засмучуватися.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на березень 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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