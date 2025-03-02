Не потрібно підігравати Трампу: експерт про те, як Україні діяти після скандалу у Білому домі

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький вважає, що потрібно далі тиснути на американського президента Дональда Трампа через велику кількість політиків, які підтримують Україну.

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«Поки ніхто жодної підтримки не зупинив. Є народ США, Демократична партія, яка має 50% підтримки. Є величезна кількість республіканців, які також підтримують нас. Маємо апелювати до цього, працювати у цьому напрямку та максимально тиснути на Трампа саме через них», — сказав Андрій Городницький.

Експерт зауважив, що навіть якщо Трампу байдуже на Україну, то президента США дуже хвилює його рейтинг. Тому, аби зберегти його, він піде на все.

«Якби він хотів припинити будь-які зв'язки з Україною, він би це зробив давно. В будь-якому випадку нашій державі потрібно правильно побудувати нашу економічну, політичну, військову стратегію. Від нас поки що ніхто не відмовився. Це міжособистісний конфлікт, його можна розв'язати», — каже Городницький.

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На думку доктора філософії, Україні потрібно не підігравати Трампу, а обігравати його тактично та логічно.

«Я зараз перечитав величезну кількість публікацій, передивився каналів. Трампа там просто знищують, — каже Городницький. - Лише невеликий відсоток трампістів його підтримує».

Додамо, що навіть принц Гаррі «відпустив шпильку» у бік Дональда Трампа.

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Водночас президент США, використовуючи конфлікт з Зеленським, може повністю зупинити потік американської зброї в Україну.

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