Президент України Володимир Зеленський увійшов до Білого дому на зустріч з президентом Дональдом Трампом, знаючи, що потік зброї та військової техніки зі Сполучених Штатів до його країни практично припинився. На момент його від'їзду, після суперечки між двома лідерами, ситуація виглядала ще більш жахливою.

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Представник адміністрації Трампа заявив, що вся американська допомога Україні — включно з останніми постачаннями боєприпасів і обладнання, санкціонованими й оплаченими за часів адміністрації Байдена, — може бути скасована найближчим часом, пише New York Times.

На момент зустрічі минуло 50 днів відтоді, як Пентагон оголосив про надання Україні нового пакета озброєнь, а нова адміністрація мало говорила про подальшу допомогу.

За даними Пентагону, з суми, яку Конгрес дозволив додатково вилучити з арсеналу Міністерства оборони, залишилося близько 3,85 мільярда доларів. Колишній високопосадовець з адміністрації Байдена заявив, що останнє озброєння, яке Україна придбала в американських оборонних компаній, буде відвантажене протягом наступних шести місяців. Після цього від європейських та інших країн залежатиме, чи будуть українські гармати стріляти.

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За адміністрації Байдена транші оголошувалися приблизно кожні 44 дні. Останній з них був оголошений 30 грудня. Очевидно, що українські чиновники зрозуміли, що стоїть на кону після президентських виборів у США минулого року, і Зеленський швидко розпочав цілеспрямовану кампанію, щоб здобути прихильність наступного американського президента в надії, що допомога його країні продовжиться, йдеться у статті.

Після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки, яку надають США, що включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, навчання українських військових і пілотів, а також розміщення кол-центру, який керує міжнародною допомогою, на американській військовій базі в Німеччині. Такі дії були б шоковою відмовою від країни-партнерки, яка перебуває у стані війни, і означали б передсмертний удар по підтримці, яка пережила політичний виклик з боку республіканців у Палаті представників понад рік тому.

За даними німецької дослідницької організації «Кільський інститут», після свого обрання Трамп значно перебільшив обсяг допомоги, яку Сполучені Штати надали Україні. Він також неправдиво стверджував, що європейські внески в Україну — це кредити, які Київ поверне.

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За даними Інституту Кіля, європейські країни виділили 138 мільярдів доларів на військові зусилля України порівняно зі 119 мільярдами доларів військової та гуманітарної допомоги з боку США.

Після завершення останніх закупівель озброєнь, що фінансуються США, основним джерелом військової допомоги для Києва стане Українська оборонна контактна група, до якої входять близько 50 країн. Вона була заснована у квітні 2022 року колишнім міністром оборони Ллойдом Остіном. За часів адміністрації Байдена вона збиралася 25 разів для координації надання зброї та розвитку нових військових можливостей для країни, що воює.

На зустрічі контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині в січні цього року Зеленський заявив, що було б «божевіллям» відмовитися від допомоги після того, як Україна так довго стримувала російські війська. Остін, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що команда Трампа підтримуватиме коаліцію, сказав, що це рішення «має ухвалити нова адміністрація».

Нагадаємо, Трамп наполягає, шоб зброю та війська для підтримки України надавала Європа.

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Раніше український військовослужбовець Єгор Фірсов пояснив, що буде на полі бою, якщо США відключать для ЗСУ Starlink.

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