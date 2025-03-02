Кір Стармер вийшов на вулицю, щоб привітати прибувшого до Лондона Володимира Зеленського. Обидва лідери вирушили на Даунінг-стріт, 10, для переговорів, які набули додаткового значення після катастрофічної зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом, пише видання Sky News.

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Коли британський і український лідери обіймали один одного, журналіст зазначив, що прем’єр-міністр хотів, щоб це зображення побачили у всьому світі.

«Ви бачили, як Кір Стармер навмисне виходив з Даунінг-стріт, щоб показати, що він зустрічає українського президента, — пише журналіст. - Кір Стармер, який не є тактильною особою, якщо бути чесним, огортає президента Зеленського обіймами для того, щоб побачив увесь світ і особливо в Білому домі».

Як ідеться у статті, цими обіймами прем'єр-міністр хотів показати, що ніхто не може сумніватися в тому, який бік він, Кір Стармер, обрав у війні, незалежно від поглядів президента і віцепрезидента США.

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Додамо, що візит Володимира Зеленського до Британії відбувся відразу після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, де у них виникла суперечка.

Зеленський не відповів на запитання журналістів про те, чи можливе примирення з президентом Трампом. Кір Стармер під час зустрічі підтвердив підтримку України Великою Британією.

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